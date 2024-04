Baiocchini: "Contro la Juve scelte obbligate e Kjaer difficilmente ci sarà. In attacco Giroud vuole tornare protagonista"

In vista dell'imminente sfida di campionato tra Juventus e Milan, in programma sabato alle 18.00 all'Allianz Stadium è intervenuto così da Casa Milan, il giornalista e inviato di Sky Sport, Manuele Baiocchini: queste le sue parole.

"Il Milan si è allenato in questa mattinata e ci sono delle indicazioni chiare, come quella che non vedrà Kjaer a Torino contro la Juventus, con il danese che si è allenato ancora a parte e ha fatto lavoro differenziato. In difesa le scelte sono obbligate e Pioli manderà in campo gli unici disponibili, quindi Thiaw e Gabbia come centrali e Muash e Florenzi da terzini. In mezzo al campo è stato provato Bennacer insieme a Reijnders, ma resta vivo il ballottaggio con Adli come quello tra Chukwueze e Loftus-Cheek. Stefano Pioli ha provato il classico trio offensivo con Leao, Pulisic e Giroud, con il francese a caccia del gol perduto, ha voglia di ritornare ad essere importante e decisivo prima di lasciare i rossoneri, destinazione Los Angeles".