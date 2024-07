Baresi: "Milan Futuro iniziativa bella e importante"

Il Milan sta presentando le iniziative per festeggiare il proprio 125° compleanno e durante l'evento è intervenuto anche il grande ex capitano rossonero Franco Baresi, il quale ha rilasciato queste parole dal palco: "Non dobbiamo dimenticare il passato, ma dobbiamo anche guardare avanti. Il calcio si evolve, quindi credo che l’iniziativa di creare il Milan Futuro sia bella e importante.

Vuol dire dare la possibilità ai giovani di continuare a vivere un sogno in un ambiente che conoscono e quindi sono più tranquilli. Il club ha fatto bene a fare questo investimento, speriamo di raccogliere qualche talento per noi e per tutto il calcio italiano“.