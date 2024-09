Bartesaghi espulso, decisione al limite di Zufferli. Il terzino rincuorato da squadra e staff

vedi letture

Espulsione diretta per Bartesaghi al minuto 79' di Milan-Lecce. Entrata irruenta del terzino, ma più imprudente che da grave fallo di gioco: colpisce l'avversario con un forte slancio in scivolata, ma il piede è basso e ritirato, il ginocchio non è teso ed il contatto è fortunatamente minimo. Zufferli, arbitro inesperto con sole 11 apparizioni in Serie A in tre stagioni, è irremovibile: rosso diretto.

Bartesaghi, visibilmente dispiaciuto, viene consolato dalla squadra e da tutto lo staff tecnico una volta uscito dal campo.