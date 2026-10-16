Bartesaghi a MTV: "Cisse l'ho sempre chiamato 'crac'. Lavoro per conquistare il posto"

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Davide Bartesaghi, difensore del Milan, si è così espresso a MilanTV al termine della vittoria dei rossoneri per 0-4 contro il Salisburgo.

Davide Bartesaghi, difensore del Milan, si è così espresso a MilanTV al termine della vittoria dei rossoneri per 0-4 contro il Salisburgo: "Siamo entrati in campo con le idee chiare e penso che questa sia la base per fare una prestazione di livello. Ovviamente c'è sempre da migliorare, ma nei prossimi giorni cercheremo di vedere quello che abbiamo fatto meno bene. Continuiamo così e ci prepariamo per la partita di domenica".

Com'è Cisse?

"Sapevo che era un giocatore forte, infatti l'ho sempre chiamato 'crac' anche quando eravamo in Nazionale, e direi che stasera lo ha dimostrato. Sapevo che ci avrebbe dato una mano, ma non mi aspettavo questo impatto; so che è un giocatore forte e continuerà ad aiutarci".

Come ti senti?

"Mi sento bene, ho avuto anche l'opportunità di andare in Nazionale e avere più minuti, infatti sono tornato con più voglia e più determinazione. Credo che adesso io debba continuare a lavorare per conquistare il posto e tenermelo".