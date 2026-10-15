Bartesaghi a Sky: "Costacurta dice che devo giocare io? Sto bene fisicamente. Cisse grande calciatore"

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Davide Bartesaghi, difensore del Milan, è stato intervistato da SkySport dalla RedBull Arena di Salisburgo al termine della vittoria per 0-4 del Milan.

Davide Bartesaghi, difensore del Milan, è stato intervistato da SkySport dalla RedBull Arena di Salisburgo al termine della vittoria per 0-4 del Milan.

Sei contento per Cisse?

"Sono molto conntento per la squadra e per Alpha. Siamo tanti amici, ci siamo abbracciati subito e sono contento di aver contribuito con un assist per lui".

È stato un bel Milan...

"Sì. Abbiamo approcciato la gara bene, ne siamo soddisfatti, ma poi c'è sempre qualcosa da sistemare. Speriamo di migliorare per le prossime partite".

Costacurta dice che devi giocare tu...

"Ho avutto la pausa nazionali per giocare, sono tornato che sto bene fisicamente e stasera l'ho dimostrato. Poi io, indipendentemente se gioco o non gioco, cerco di fare sempre le mie partite e il mio gioco".

Hai spinto tanto oggi...

"Abbiamo preparato la partita in questo modo: sapevamo che ci sarebbe stato spazio sul mio lato, a me piace andare in profondità. Sono molto contento per l'assist a Cisse".

Come ti trovi con Cisse?

"Alpha è un ragazzo straordinario e anche un grande calciatore. Sono sicuro che darà una grande mano al Milan".