Bennacer accelera: in vantaggio su Pobega e Vranckx per la Fiorentina

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Nonostante sia tornato in gruppo questa settimana dopo circa un mese fermo ai box, Ismael Bennacer non perde tempo e conta di essere in campo al fianco di Tonali già a partire da domani sera con la Fiorentina, in vista del Tottenham in cui servirà la forma migliore. Come riporta il Corriere dello Sport, il centrocampista algerino sarebbe in vantaggio sulla concorrenza, rappresentata da Pobega e Vranckx. Non ci sarà Rade Krunic, squalificato.