Bennacer celebra il rinnovo con il Milan: "La storia continua"

Con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale, Ismael Bennacer ha celebrato il proprio rinnovo con il Milan fino al 30 giugno 2027. Il centrocampista algerino ha pubblicato una foto scattata durante la firma, aggiungendo in didascalia: "La storia continua. L'atmosfera di San Siro, il mio debutto in Champions League, lo scudetto…Ho vissuto tanti momenti indescrivibili e indimenticabili con questa maglia. Emozioni che vorremmo durassero per sempre. Mi sento orgoglioso all'idea di continuare a scrivere la storia di questo magnifico Club. Ci tengo a ringraziare la dirigenza, il mister, i miei compagni e tutti i tifosi per la fiducia e il sostegno. Forza Milan Sempre".