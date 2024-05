MN - Santacroce: "Pioli a me piace, è stato massacrato ingiustamente"

Che possa essere Sergio Conceiçao colui il quale sostituirà Stefano Pioli sulla panchina del MIlan? In merito a questo argomento è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it l'ex calciatore del Napoli Fabiano Santacroce, il quale si è espresso anche sulla possibilità di vedere a partire dalla prossima stagione l'allenatore emiliano sulla panchina dei partenopei.

Pioli-Napoli: pensi che l'emiliano possa essere l'uomo giusto per la panchina del Napoli?

"A me piace molto Pioli. E' un allenatore che mi piace. Secondo me è stato anche massacrato tanto in questi anni, magari anche ingiustamente, perché il più delle volte, penso negli ultimi anni, non so quanti infortuni abbia avuto il Milan. Però eran tutti importanti, tutti notevoli e lui è riuscito a fare degli ottimi campionati, ne è riuscito a vincerne uno, quindi è un allenatore che sta dimostrando il valore che ha, che per me è alto. Non so se possa essere la persona adatta comunque a Napoli, perché serve sicuramente un tipo di personalità molto forte perché abbiamo un presidente (ride n.d.r.) che è completamente differente da quelli che ci sono in giro, con i suoi pro ed i suoi contro, ma è sicuramente una persona che ha tanta personalità. Quindi magari un Conte probabilmente saprebbe tenere più a freno il pres".

Quindi Stefano Pioli potrebbe avere più problemi con la società che con la piazza in quel di Napoli?

"Si, si, Secondo me si".