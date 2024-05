Pulisic cerca serenità e unione: "Finiamo bene, tutti insieme"

vedi letture

Il Milan si appresta a chiudere la stagione, inseguendo il secondo posto in campionato, in un clima decisamente singolare. Ieri, contro il Genoa, è andata in scena una prima contestazione silenziosa da parte del tifo organizzato, che ha infine lasciato lo stadio dieci minuti prima del fischio finale. Il tutto mentre Pioli è ormai alla fine della sua avventura al Milan, con la società che è chiamata a scegliere un nuovo allenatore. Tante voci e tanto clamore intorno al Milan, Chris Pulisic ci tiene a tenere la barra dritta. Lo statunitense, tra i migliori in stagione, chiama a raccolta tutto l'ambiente: "Finiamo bene, tutti insieme".