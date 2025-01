Bergomi: "Il Milan non rispecchia la classifica: troppo poco per gli uomini a disposizione"

vedi letture

Come ogni domenica sera, dopo il posticipo del 21° turno di Serie A, è andato in onda il Club di Sky Sport 24. Come ospite era presente anche l'ex calciatore e oggi opinionista Beppe Bergomi. L'ex difensore commentando la prestazione negativa contro la Juve ha offerto un suo pensiero sull'attuale momento rossonero.

Le parole di Beppe Bergomi: "Togliere i giocatori migliori che non rendono? Nelle loro difficoltà, nella loro non continuità sono giocatori che non puoi mettere fuori. La squadra non rispecchia la classifica. Il Milan l’anno scorso è arrivato secondo, sta facendo troppo poco per gli uomini che ha a disposizione. La fase difensiva si può migliorare ma io ho in testa il Porto di Conceicao, l’ho visto tante volte: organizzazione, cattiveria…".