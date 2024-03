Bertolucci: "Rispettare tutti, paura di nessuno. Pioli dovrà essere bravo a ruotare tutti gli effettivi"

Il noto giornalista rossonero Carlo Pellegatti ha approfittato della pausa nazionali, l'ultima di questa stagione, per fare quattro chiacchiere con l'ex tennista Paolo Bertolucci che è un noto tifoso del Milan. Nella chiacchierata, pubblicata sul canale YouTube di Pellegatti, sono stati affrontati diversi temi: dal futuro di Pioli e in più in generale quello della panchina del Milan, agli obiettivi per questo finale di stagione. Ma si è parlato anche dei giocatori che sono ritenuti incedibili e di chi dovrebbe essere il nuovo attaccante della squadra rossonera nella prossima stagione. Le parole di Bertolucci.

Le parole di Bertolucci su come gestire le forze negli ultimi due cruciali mesi della stagione: "Nello sport niente mi lascia tranquillo. Rispettare tutti, paura di nessuno. Veniamo da un buon periodo. Visto che giochiamo ogni tre giorni dovrà essere bravo Pioli a ruotare bene tutti gli effettivi. Mi sembra che la squadra stia bene. Se andiamo a vedere una volta abbiamo vinto il campionato, una volta secondi, una volta quinti, ora siamo secondi un’altra volta. Con il materiale umano che ha credo che Pioli, che ha fatto i suoi errori come tutti, ha tirato fuori quello che era giusto che uscisse da giocatori di quel livello. Rispetto ad un anno fa siamo cresciuti molto secondo me, in campo ed in panchina. Adesso dovremo completare il mosaico, assemblare bene il tutto e credo che a maggio, penso anche prima, verrà deciso a chi affidare la squadra”.