Mbappé dice addio al PSG: "Grazie, è il mio ultimo anno qui"

"Merci". Grazie, in francese. Così, e con un video sui propri canali social, Kylian Mbappé ha tolto il velo su quello che tutti già sapevano di tempo. A fine stagione, l'attaccante francese lascerà il Paris Saint-Germain, dopo sette stagioni costellate da 255 gol in 306 presenze, con la vittoria, tra le altre cose, di sei campionati e quattro supercoppe francesi. Il suo destino? Anche quello, per quanto non abbia detto praticamente nulla al proposito, sembra già scritto.

Il Real Madrid lo aspetta. Secondo quanto circola da diversi mesi su numerosi fonti, Mbappé avrebbe addirittura già firmato il suo contratto con le merengues. Sarebbe - il condizionale è d'obbligo parlando di indiscrezioni - un accordo quinquennale, quindi fino al 2029, con uno stipendio molto alto ma non monstre.

Mbappé, infatti, dovrebbe guadagnare circa 20 milioni di euro netti a stagione - 25 con i bonus - collocandosi poco sopra la fascia alta del Real, rappresentata dagli stipendi di giocatori come Kroos, Modric e Alaba, i più pagati al momento nello spogliatoio guidato da Carlo Ancelotti, che con i bonus arrivano a circa 20 milioni annuali. All'asso transalpino, inoltre, andrà in dote un compenso alla firma da circa 50 milioni di euro: tanti, sì, ma molti meno dei 130 che erano stati pattuiti la scorsa stagione. Una scelta anche tecnica, più che economica: rinnovando col PSG, Kylian avrebbe guadagnato molto di più.