TMW - Il Milan valuta Pinamonti per l'attacco. Prenderebbe il posto in rosa di Jovic

Il Milan valuta il profilo di Andrea Pinamonti per completare l'attacco in vista della prossima stagione. L'attaccante del Sassuolo non è sicuramente la prima scelta della dirigenza rossonera, ma secondo i colleghi di TMW rappresenterebbe essere un'opportunità sulla quale fiondarsi qualora Luka Jovic non dovesse rinnovare il suo contratto.

Con il Sassuolo in Serie B Andrea Pinamonti potrebbe duqnue rappresentare un'idea concreta. In questo momento è un nome al vaglio, non smentito direttamente dal club rossonero che in tutto questo sarebbe uno dei pochi in Italia a potersi permettere il contratto dell'attaccante, che percepisce attualmente oltre 2 milioni a stagione. Il Sassuolo dovrà ridimensionare e lui - come Berardi e Laurienté - avranno mercato in estate.

Oltre a lui c'è fermento anche per il centravanti, dopo l'addio di Giroud. Il primo nome rimane quello di Joshua Zirkzee del Bologna.