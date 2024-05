TMW RADIO - Impallomeni: "De Zerbi? Non gli piace il sistema italiano, fa bene a rimanere all'estero"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il programma 'Maracanà' in onda sulle frequenze di TMW Radio, il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato del futuro di Roberto De Zerbi, accostato in queste ore alla panchina del Milan, che a sorpresa ha rescisso consensualmente il suo contratto con il Brighton. Queste le sue dichiazioni.

De Zerbi dice addio al Brighton: ora dove andrà?

"Io direi all'estero. Credo che la sua carriera ormai sia molto apprezzata fuori e continuerà lì. In Italia non gli piace proprio il sistema italiano. E' un ragazzo straordinariamente particolare e va rispettato, fa bene a rimanere all'estero".