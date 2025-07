De Rossi: "Lucca forte e giovane. Caratterizza l'attacco quando entra in campo"

vedi letture

Ospite dei microfoni di SkySport Daniele De Rossi ex tecnico della Roma ha rilasciato alcune dichiarazioni direttamente dalle strutture dell'Ostiamare, club di sua proprietà: "Abbiamo lavorato tanto per questa struttura, che ancora deve crescere. Vorremmo tanto diventasse qualcosa di bello e unico, quanto meno, nel Lazio. Siamo orgogliosi, anche come famiglia, di quello che stiamo facendo in un momento di difficoltà del club. Abbiamo pensato a riportare i ragazzi col pallone fra i piedi. Sia sul cemento, che sulla spiaggia che nell'erba. Non vogliamo prendere in giro la gente, vogliamo solo permettergli di tornare a sognare. E speriamo di farlo nel minor tempo possibile. Il mio rapporto con questo club lo ha reso diverso dal solito. Non sono partito dalla gavetta, vero, ma non credo di essere stato danneggiato. Sono cresciuto e ho capito tanto".

Spazio poi ad una serie di valutazioni sui giocatori protagonisti del mercato di questi giorni:

Jonathan David alla Juventus? "Giocatore molto forte - spiega DDR -, grande acquisto. Negli ultimi anni ha sempre fatto molti gol".

Su Anjorin al Torino, Noah e Beukema al Napoli: "Sono tutti giocatori molto forti".

Lorenzo Lucca obiettivo del Napoli e del Milan? "Giocatore forte e giovane. Caratterizza l'attacco quando entra in campo".

Se sogno di tornare alla Roma? Chissà se ricapiterà. Adesso il sogno è di partire per altrove. Sperando che Gasperini rimanga tantissimo e che porti tanti successi. E che io faccia lo stesso altrove".