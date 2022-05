Bertolucci su Leao e Tonali: "Mi aspettavo il loro salto di qualità. Lo aveva detto anche Pioli..."

MilanNews.it

Paolo Bertolucci, ex tennista e grande tifoso rossonero, ha parlato così a Tuttosport di Leao e Tonali: "Leao per velocità, rapidità e qualità nelle giocate direi Alcaraz, mentre Tonali è un Djokovic, un giocatore solido, concreto a cui tuttavia non manca l’estro che gli permette di andare avanti e segnare. E che in più ha una grande mentalità e continuità di rendimento, fattore molto importante per un giovane. Se mi aspettavo il loro salto di qualità? Ne ero sicuro, perché Pioli l’aveva detto dai primi giorni di ritiro che li aveva visti maturati e molto più pronti. E se te lo dice l’allenatore, perché non credergli? Seguire i matti e gli scatenati di twitter non ti porta da nessuna parte".