Jimenez torna ad allenarsi con la prima squadra: il post social

Alex Jimenez è tornato ad allenarsi: dopo l'infortunio, che l'ha costretto ai box e che gli ha fatto saltare partite importantissime della Primavera, come la finale, purtroppo persa, di Youth League, il giovanissimo laterale spagnolo è tornato a disposizione, e si è allenato oggi con la prima squadra, per cui ha già debuttato in stagione. Nelle foto postate dallo stesso Jimenez su Instagram c'è tutta la sua gioia: "Felice di ritornare" il suo commento.