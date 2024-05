Incredibile Ancelotti: conquista la sesta finale di Champions League da allenatore

Secondo verdetto dalle semifinali di Champions League: il Real Madrid è la seconda finalista di questa edizione. La squadra di Carlo Ancelotti, reduce dal 2-2 contro il Bayern Monaco all'andata, è riuscita a rimontare clamorosamente lo svantaggio di 1-0 (gol bellissimo di Alphonso Davies) con due gol a ridosso del 90esimo, entrambi di Joselu, eroe della serata.

Il Madrid raggiunge il Borussia Dortmund, proveniente dal girone del Milan, per l'atto finale che si disputerà a Wembley. È l'ennesima finale per Carlo Ancelotti, la sesta in Champions da allenatore, tre delle quali raggiunte con il Milan (2003, 2005, 2007), le altre tre proprio con il Real (2014, 2022, 2024). L'allenatore italiano è il primo nella storia della Champions a raggiungere questo traguardo, per di più avendo perso una sola delle 5 finali finora disputate, quella del 2005 con il Milan.