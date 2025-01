Bigon ricorda Cudicini: "Per me è stato un esempio: ha insegnato tanto a tutti, come professionista e come uomo"

Oggi alle ore 11, nella Chiesa del Leone XIII a Milano, si sono tenute le esequie funebri di Fabio Cudicini, leggendario portiere del Milan che in rossonero ha vinto praticamente tutto quello che si poteva vincere. Il "ragno nero", come veniva chiamato per la sua divisa, è morto lo scorso 8 gennaio all'età di 89 anni. Quest'oggi sulle colonne di Tuttosport alcuni suoi amici ed ex compagni lo hanno voluto ricordare con alcune parole e con delle testimonianze cariche d'affetto.

Le parole di Albertino Bigon, suo compagno al Milan: "Per me è stato un esempio. Ha insegnato tanto a tutti, sia come professionista sia come uomo, perché era un uomo eccezionale. Giocavamo anche a tennis insieme, lui era molto bravo, vinceva sempre! Ha sempre avuto questa calma olimpica in qualsiasi situazione, dentro e fuori dal campo. Il “ragno nero” era mitico, come facevi a fargli gol?”