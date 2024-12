Bologna, l'ex rossonero Pobega: "Vedremo dove possiamo arrivare, ragioniamo una gara alla volta"

Le dichiarazioni di Tommaso Pobega, votato come Man Of the Match al termine della gara vinta dal Bologna in casa del Torino per 2-0 e autore del secondo gol della gara. “Peccato siano finite le gare a Torino visto che in questa città faccio gol. Scherzi a parte, è una vittoria importante. Abbiamo fatto una bella gara e portiamo a casa i tre punti, siamo contenti perché è quello che volevamo. Fare risultato deve diventare un’abitudine, vuol dire che lavoriamo bene, ci impegniamo tanto in settimana e alla fine festeggiamo con i nostri tifosi perché ogni vittoria è importante".

Poi sul futuro della classifica del Bologna, attualmente settimo e con due punti di vantaggio sul Milan: "Vedremo dove possiamo arrivare, noi ragioniamo una gara per volta. Ora ci godiamo un sereno Natale anche grazie a questo risultato, poi cominceremo a preparare la partita contro il Verona. Sarà una gara difficile ma cercheremo i tre punti”.