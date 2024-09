Bonan: "Ibra sta imparando il lavoro da dirigente, ma bisogna capire qual è il suo ruolo all'interno del Milan"

Intervenuto nel corso dell'edizione di 'Campo Aperto' di Sky Sport 24, il giornalista Alessandro Bonan ha parlato di Milan e della delicata situazione nella quale si ritrova la formazione di Paulo Fonseca, ma anche di Zlatan Ibrahimovic in queste nuove vesti da dirigente. Queste le sue dichiarazioni:

"Non c'è dubbio sul fatto che Ibrahimovic stia imparando a fare il dirigente. Non so per quale motivo Ibra non sarà presente. se confermato, in Milan-Venezia, però, s'impara stando sul posto. Quindi io credo che in questo momento nel Milan, che ha bisogno di trovare una vittoria, in quel contesto lui dovrebbe esserci. Lui deve essere presente. Poi, detto questo, penso che veramente Ibrahimovic abbia delle qualità molto importanti, che possa essere una risorsa anche fondamentale per il Milan. Bisogna capire appunto che cosa, qual è il suo ruolo. Il suo ruolo è importnate nella fase di costruzione della squadra, quindi in sede di mercato? Okay è quello. Oppure il suo ruolo è importante come gestione durante l'anno nel rapporto tra società e calciatore all'interno della squadra stessa? Okay, allora è una sorta di direttore generale. Il suo ruolo è in entrambe le situazioni? Va bene. Però, diciamo, definiamoglielo un po' di più. Con questo io non voglio schematizzare troppo la cosa, perché io ho sentito parlare anche recentemente Ibrahimovic, e non mi sembra che dica delle sciocchezze. Mi sembra un uomo molto determinato, molto convinto di sè e del pensiero che esprime, però questo pensiero è sempre molto interessante. Quindi io mi aprirei ad Ibrahimovic, gli darei fiducia, però gli chiederei il sacrficiio di essere un po' più vicino alla squadra nei momenti che contano".