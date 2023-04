Brescianini: "Ho l'ambizione di arrivare in A e diventare un calciatore da Milan"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Cosenza Marco Brescianini intervistato da Tuttosport non nasconde le proprie ambizioni e il sogno di tornare alla casa basse: “Ora penso a fare bene col Cosenza. Ma ho l’ambizione di arrivare in A e diventare un calciatore da Milan. Da piccolo era il mio sogno, ora il mio obiettivo. Ce l’ho in testa e mai smetterò di crederci. L’esordio in rossonero è stato il momento più bello della mia carriera, ma deve essere un punto di partenza dal quale costruire qualcosa di importante, dato che solo uno su mille ce la fa. - continua Bresciainini – Gattuso è stato fondamentale, mi ha fatto capire cosa serve per diventare calciatore. È uno che non lascia nulla al caso, cura ogni particolare.