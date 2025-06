Brighton forte su De Cuyper. Il Milan può affondare dopo l'addio di Theo, la Roma...

Maxim De Cuyper lascerà il Club Brugge in questa finestra di calciomercato. Il laterale belga classe 2000, da oltre un anno anche nel giro della nazionale maggiore belga, è oggi uno dei pezzi pregiati della squadra fiamminga. Di una delle migliori fucine di talenti dell'interno panorama europeo. "Mi piace tanto, l'ho visto tante volte e per me crescerà ancora. Già quest'anno ha fatto un ulteriore salto di qualità. E anche in nazionale belga ha fatto molto bene. Buon piede sinistro, bravo difensivamente, gli piace fare anche gli assist. De Cuyper sta giocando a certi livelli in Belgio da due-tre anni, quindi dico che può fare il salto. E aggiungo che fra uno o due anni sarà ancora più forte", ha dichiarato negli scorsi giorni a 'MilanNews' l'ex centrocampista Walter Baseggio.

De Cuyper è attualmente legato al Club Brugge da altri tre anni di contratto. Tantissime le richieste e qualche offerta è già arrivata, soprattutto quella del Brighton per spinge per il suo trasferimento in Inghilterra. La valutazione del suo cartellino si aggira oggi sui 20 milioni di euro e anche in Italia ci sono un paio di club interessati: Milan e Roma.

La società rossonera che in queste ore sta definendo la cessione di Theo Hernandez all'Al-Hilal ha nel belga una primissima scelta per sostituire il calciatore francese. O lui o Zinchenko. Dall'altro lato contatti serrati anche con la Roma, club che però fino a fine mese dovrà concentrarsi sulle cessioni per poi solo a luglio poter avanzare delle proposte per i calciatori in entrata. Ma quello di De Cuyper è profilo che piace molto a Gasperini, proprio come al nuovo Milan di Allegri e Tare. Le due società italiane hanno però bisogno ancora di un po' di tempo, di sistemare prima le uscite, mentre dall'altro lato il Brighton vorrebbe chiudere subito.