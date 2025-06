Ganz: "Mi ha divertito l'esperienza al Milan Femminile, oltre che formarmi come uomo più che come tecnico"

vedi letture

Intervistato dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex Milan Maurizio Ganz ha ripercorso i suoi momenti più belli in rossonero, ricordando anche la stimolante e comunque positiva esperienza sulla panchina della squadra femminile.

Da allenatore ha guidato la squadra femminile del Milan. Che esperienza è stata?

"Importante, perché mi ha formato come uomo più che come tecnico. Mi sono divertito, ho riscoperto il gusto di giocare per pura passione. Il Milan non ha mai avuto la squadra per vincere: la Juve era troppo superiore e poi anche la Roma ha costruito una rosa più competitiva. Però siamo arrivati secondi e abbiamo fatto la Champions. Abbiamo perso ai rigori una Coppa Italia proprio contro la Roma e al 90’ una Supercoppa contro la Juve. È stato un bel percorso".