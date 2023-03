Bufera su M. Thuram in Germania dopo la simulazione: "Ridicolo, questo non è sport"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Bufera su Marcus Thuram dopo la simulazione piuttosto palese dell'attaccante del Borussia Mönchengladbach nel match disputato sabato contro il Friburgo. Il figlio d'arte ha finto di essere stato colpito al volto da un difensore avversario e ha scatenato le critiche dei vari commentatori. Stefan Effenberg, in particolare, ha detto: "Quello che ha fatto Thuram non ha niente a che fare con lo sport. Che lo faccia un giocatore ai massimi livelli è ridicolo". E la stampa tedesca ironizza su un possibile futuro del francese in Premier, dove questi gesti non sono molto apprezzati.