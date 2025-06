Camarda in prestito al Lecce, Braglia: "Non sono per niente d'accordo"

È stato trovato un accordo tra Milan e Lecce per il prestito di Francesco Camarda, giovane attaccante rossonero. Il classe 2008, dopo una stagione un po' confusionaria tra diverse categorie, l'anno prossimo andrà in prestito al Via del Mare per giocare con continuità e fare esperienza in una piazza importante come quella di Lecce.

Simone Braglia, nel suo intervento a TMW Radio, però non è molto convinto della scelta: “Non sono d’accordo, non sono per niente d’accordo. Reputo che quando un giovane vale va fatto giocare nella squadra di appartenenza. Darlo in prestito così, a meno che non ci siano clausole contrattuali che ti permettano di valorizzare il giocatore, non sono d’accordo. Dovremmo imparare dalle squadre straniere, dalla Premier League, dalla Liga. Così svalutiamo il patrimonio dei giocatori”.