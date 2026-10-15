Camarda torna titolare nel Milan 100 settimane dopo l'ultima volta
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Camarda oggi tornerà titolare per la prima volta dal 9 novembre 2024
A 100 settimane dall'ultima volta Francesco Camarda avrà oggi l'opportunità di tornare a vestire la maglia del Milan, ma da titolare. L'ultima presenza dal primo minuto in rossonero risale al 9 novembre 2024 contro il Cagliari, prima delle complicata esperienza a Lecce.
A Salisburgo, dunque, Ruben Amorim lo schiererà al centro dell'attacco del Milan al posto di Gonçalo Ramos, concedendogli dunque una vera occasione per dimostrare il proprio valore. Finora il classe 2008 ha raccolto appena 8 minuti e dunque ora avrà la possibilità di incidere e magari trovare anche il primo gol ufficiale in rossonero, quello che sfiorò contro il Bruges in Champions 2 anni fa.
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