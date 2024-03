Camarda trascina l'Italia U17 agli Europei: ecco quando saranno

Francesco Camarda, dopo essersi preso il Milan, si sta prendendo anche l'Italia e in particolare qulla under 17. Nell'ultima settimana, nelle tre partite di qualificazione agli Europei di categoria, il centravanti rossonero è stato determinante per raggiungere i 7 punti che hanno permesso agli Azzurrini di strappare la qualificazione. Il campionato europeo si giocherà in Cipro dal 20 maggio al 5 giugno 2024. E l'Italia va a caccia di una vittoria che manca dal 1982, anno della prima edizione della manifestazione. Con giocatori del calibro di Camarda ma anche di Mattia Liberali, altro rossonero, il traguardo può essere raggiunto.

Lo score di Camarda nelle ultime tre partite con la nazionale U17, nel corso degli ultimi sette giorni:

Olanda-Italia 0-2, rigore procurato e assist

Belgio-Italia 3-5, doppietta, autogol procurato, rigore procurato

Finlandia-Italia 2-2, un gol su rigore