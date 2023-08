Campionati più preziosi in Europa: la Serie A è sul podio. Inavvicinabile la Premier

Secondo i dati di Transfermarkt.it, la Serie A sarebbe il terzo campionato più prezioso in Europa. Le 20 squadre italiane mettono in campo 592 giocatori, il 61,3% dei quali è straniero, che insieme valgono 4,53 miliardi contro i 4,66 dei 501 giocatori della Liga. La Premier è inavvicinabile: primo posto con 580 calciatori che valgono in totale ben 10,48 miliardi, praticamente il doppio di tutti gli altri campionati.