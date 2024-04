Capitano e vice squalificati: fascia di capitano a Leao contro la Juventus?

vedi letture

Il Milan si appresta a giocare un'altra partita prestigiosa in un mese di aprile ricchissimo di impegni altisonanti che si chiuderà proprio con Juventus-Milan di sabato 27 alle 18. I rossoneri avranno le scorie del derby e dell'eliminazione in Europa League da smaltire, non solo mentalmente, ma anche effettivamente sul campo: il derby ha falcidiato infatti la retroguardia rossonera.

Con l'ammonizione Tomori è stato squalificato, così come Calabria, espulso per due giornate, e Theo Hernandez, per una sola. In un colpo solo sia capitano che vice sono indisponibili, a chi toccherà la fascia? L'ultima volta che sia il terzino italiano che quello francese non erano in campo, è stato Rafa Leao a vestire la fascia di capitano: era il 23 settembre, Milan-Verona, terminata 1-0 con rete proprio del portoghese. Per anzianità toccherebbe però a Ismael Bennacer, non disponibile contro il Verona. Vedremo chi vestirà i gradi sabato sera.