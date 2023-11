Caravello: "Milan, col PSG successo importantissimo"

Danilo Caravello, agente e intermediario di mercato è intervenuto durante il TMW News. Tanti i temi affrontati a partire dal Milan vittorioso ieri: "Successo importantissimo per i rossoneri e per la Lazio ieri. La squadra di Pioli aveva il compito più difficile e si è ritrovata, ha le possibilità ora di arrivare almeno seconda nel girone. Leao? Ieri è stato eccezionale, a volte in altre partite sembra specchiarsi nelle sue grandi qualità. Forse anche per una maturità calcistica che deve ancora completarsi questi palcoscenici prestigiosi gli danno la carica per esprimere tutte le doti straordinarie. Nel momento in cui avrà questa costanza di rendimento e sposterà gli equilibri con continuità parleremo di un campione assoluto. In uno o due anni sarà tra i primi 4-5 al mondo. Ha colpito anche l'esuberanza di Loftus-Cheek, insieme a Leao è stato il migliore. Si è impadronito del centrocampo ed è stato un'arma vincente".

Sul mercato rossonero a gennaio ha detto: "Dovrà molto probabilmente intervenire in difesa. C'è anche chi dice che in assenza del miglior Giroud e del miglior Leao servirebbe anche qualcosa in avanti. Da sostenitore degli italiani dico che avendo un Colombo in casa ci avrei pensato, anche vista la buona stagione che aveva fatto a Lecce. Ibra? Credo possa fare il club manager, una sorta di cuscinetto tra squadra e società. Adesso si sente al Milan la mancanza del duo Maldini-Massara soprattutto per la gestione quotidiana tra parte tecnica e società. Tanti club stranieri lavorano in pool, in team, facendo sinergie sul mercato, ma spesso non si pensa quanto sia importante il quotidiano. E' utilissimo stare vicino, sul campo, al tecnico che ha bisogno di confrontarsi per sbagliare meno ed è importante anche star vicino ai giocatori che possono pure attraversare momenti delicati".