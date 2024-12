Cardinale: "Quando ho acquistato il Milan mi hanno chiamato per darmi del pazzo"

La prestigiosa Harvard Business School ha pubblicato un documento di 24 pagine in cui analizza il caso AC Milan, di cui Giorgio Furlani, alumnus dell'ateneo americano, è l'amministratore delegato. Un testo in cui si analizza il progetto del club dall'arrivo di Gerry Cardinale e in cui diversi protagonisti di proprietà e società hanno preso la parola per esprimere il proprio punto di vista. Di seguito le dichiarazioni del proprietario rossonero Gerry Cardinale.

Sull'acquisto del Milan: "Quando abbiamo acquistato il Milan molti proprietari di squadre sportive americane mi hanno chiamato per dirmi: 'Sei pazzo'. Mi hanno detto che 'Non puoi fare affari in Italia' e 'È impossibile fare soldi nel calcio europeo'. La maggior parte di coloro che investono in società sportive lo fanno perché sono coinvolti emotivamente. Mettono la vittoria dei campionati al di sopra di tutto il resto e questo spesso li porta a commettere l'errore di pensare che spendere troppo per schierare una squadra di stelle sia linearmente correlato alla vittoria. Ma questa è la cosa peggiore che puoi fare come investitore".