Cardinale ancora alla ricerca di un Head of Football. Costacurta: "Spero per Amorim che possa arrivare questa figura"
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Nel pre partita di Salisburgo-Milan di Europa League, in diretta su Sky Sport, Peppe Di Stefano ha confermato ancora una volta che il Milan è attivamente alla ricerca di un Head of Football, di questa figura importante che possa coordinare e supervisionare tutto quello che succede a Milanello e non a livello calcistico. Non ci sono ancora delle tempistiche definite per la nomina di questa figura, ma l'intenzione ferma di Cardinale è di rimpolpare la squadra dirigenziale rossonera.
Per Costacurta, anche lui in diretta su Sky, sarebbe un'aggiunta fondamentale per dare una mano importante all'allenatore: "Anche per dare una mano ad Amorim, credo sia necessario. Spero per Amorim che possa arrivare questa figura".
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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