Caressa: "Vedrete che De Ketelaere sarà uno che può fare la differenza"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Fabio Caressa, in un video sul suo canale YouTube, ha parlato così del Milan visto contro l'Udinese: "Abbiamo visto cose interessanti, come Rebic in quella posizione. Il Milan secondo me ha giocato un filo meno bene di alcune partite dell’anno scorso però il gruppo è sempre lo stesso. Bisogna aspettare anche che Leao prenda un po’ la forma migliore. Già si sono visti dei passi in avanti, De Ketelaere vedrete che sarà uno che può fare la differenza in una posizione, quella della destra d’attacco, che era stata un po’ il punto debole dello scorso anno, perché Messias grande impegno e Saelemaekers non aveva reso come forse ci si sarebbe aspettati dopo l’inizio.