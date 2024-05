Leao ed il tabù Genoa: è la squadra contro cui ha inciso meno in Serie A

Domenica pomeriggio a San Siro il Milan ospiterà il Genoa dell'ex Alberto Gilardino, in una partita dove i tifosi rossoneri si aspettano una reazione importante da tutta la squadra ma più nello specifico da Rafael Leao, venuto a mancare forse nei 10 giorni più importanti della stagione del Diavolo.

Il portoghese vuole mettere nuovamente a tacere le critiche mosse nei suoi confronti nell'ultimo periodo, ed ha intenzione di farlo in una partita tabù per lui come quella contro il Genoa. Il Grifone, infatti, è una sorta di besta nera per Rafael Leao, come dimostrato anche dal fatto che in questi cinque anni di Serie A il portoghese è riuscito a mettere a referto un solo gol contro i rossoblù, nulla più, ovvero quello in occasione dell'ultima vittoria a San Siro del Milan sul Genoa nell'aprile del 2022.