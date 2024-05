TMW RADIO - Impallomeni: "De Zerbi? Non lo vedo al Milan in questo momento storico"

Nel corso del consueto appuntamento con il programma 'Maracanà' di TMW Radio, il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sul discorso relativo al prossimo allenatore dei rossoneri. Queste le sue dichiarazioni.

De Zerbi al Milan come lo vede?

"Non lo vedo al Milan in questo momento storico. E' un tecnico impegnativo, molto bravo ma con un carattere particolare. Al Milan serve un altro tipo di lavoro, al Milan c'è cresciuto ma non basta".