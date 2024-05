Conference League, Fiorentina vince al 91' in superiorità numerica dal 61'. Tonfo Aston Villa

In Conference League la Fiorentina vince soffrendo e contro un avversario in inferiorità numerica dal 61': 3-2 al "Franchi" contro il Brugge, la decide in pieno recupero il "reietto" Nzola. L'angolano, nemmeno convocato nelle precedenti 5 partite, entra all'88' e al 91' trova il guizzo vincente. Viola che sul 2-1 e in superiorità numerica riescono due minuti più tardi a subire incomprensibilmnete il gol del pari. Da segnalare il ritorno al gol di Andrea Belotti dopo tre mesi di digiuno. Giochi ancora aperti per la qualificazione, ci si gioca tutto in Belgio.

Nell'altro incontro clamoroso il tonfo dell'Aston Villa di Unai Emery. Il tecnico basco, specialista nelle coppe europee, osserva la sua squadra andare a picco contro un indemoniato Olympiacos, trascinato da un considerevole numero di tifosi greci al seguito. Da segnalare sul risultato di 2-4 un calcio di rigore fallito da Douglas Luiz.

Le partite di ritorno si giocheranno fra sette giorni, sempre alle 21. Le due finaliste si sfideranno allo stadio "Agia Sofia" di Atene il 29 maggio.



FIORENTINA - BRUGGE 3-2

5' Sottil (F), 17' Vanaken rig. (B), 37' Belotti (F), 63' Igor Thiago (B), 90'+1 Nzola (F)

ASTON VILLA - OLYMPIACOS 2-4

16', 29' e 56' rig. El Kaabi (O), 45'+1 Watkins (A), 52' Diaby (A), 67' Hezze (O)