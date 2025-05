Pellegatti: "Perché, dovesse andar via Conceiçao, non prendiamo Fabregas? Allenatore da Milan"

Carlo Pellegatti, nel pomeriggio di lunedì, ha pubblicato un breve video sul suo profilo Instagram in cui parla di alcune tematiche legate all'attualità rossonera e offre in merito il suo punto di vista.

Pellegatti sul tecnico del futuro: "Lo sapete che in questo momento il mio sogno come allenatore è Fabregas. Se decidessero di mandare via Conceiçao non riesco a capire come non possano non prendere Cesc Fabregas. Dicono che ha già contatti con il Bayer Leverkusen: sì, ma se voi telefonate a Fabregas, caro quarto piano di Casa Milan, verrebbe di corsa e sarebbe la soluzione ideale. È creativo, voglioso, innamorato del bel gioco: un allenatore da Milan. Perché, se dovesse andare via Conceiçao, non prendiamo Fabregas? Lui vorrebbe il Milan altro che, con tutto il rispetto, Bayer Leverkusen... Il Milan è il Milan e Cesc Fabregas lo sa".