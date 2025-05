Milan, ecco quando i rossoneri scenderanno in campo per la rifinitura

Giorno di vigilia per Milan e Bologna: domani sera alle ore 21, lo Stadio Olimpico di Roma sarà il teatro della finale di Coppa Italia tra la squadra di Conceiçao e quella di Vincenzo Italiano. Oggi ci si prepara alla tempesta con il classico programma del giorno prima: allenamento e conferenza, prceduti dalla visita al Quirinale dal presidente Mattarella.

Il campo di allenamento designato per le sessioni di rifinitura delle due squadre è il Centro Sportivo di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”, nei pressi dello Stadio Olimpico. A scendere per primo in campo sarà la squadra rossoblù il cui allenamento è previsto per le ore 15.30. Due ore e mezza più tardi, dopo la conferenza stampa, sarà la volta del Milan che scenderà in campo alle ore 18.

Le sessioni di allenamento saranno aperte ai media per i primi 15 minuti: la redazione di MilanNews.it, con i suoi inviati nella Capitale, vi accompagnerà minuto per minuto con il racconto della rifinitura e in generale di tutta la giornata di vigilia.