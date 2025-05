Milan, un solo infortunato e un unico dubbio di formazione per la finale: Jovic favorito su Gimenez

Ieri pomeriggio il Milan è decollato da Malpensa per raggiungere Roma. E' dunque iniziata ufficialmente la missione dei rossoneri per la finale di Coppa Italia in programma domani sera allo stadio Olimpico contro il Bologna. Tutti i giocatori della rosa milanista sono nella Capitale, compreso l'unico infortunato, vale a dire Warren Bondo che comunque ha voluto essere presente per sostenere i compagni di squadra in questa partita.

IL PROGRAMMA DEL MILAN - A riferirlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che aggiunge che al fianco della squadra milanista sono ovviamente presenti anche tutti i dirigenti, vale a dire l'ad Giorgio Furlani, il dt Geoffrey Moncada e il super consulente Zlatan Ibrahimovic. Il programma di oggi del Milan prevede questa mattina la visita al Quirinale per un incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante il quale sarà Sergio Conceiçao a prendere la parola. Nel pomeriggio sono invece previste prima la conferenza stampa del tecnico portoghese e del capitano Mike Maignan e poi alle 18 ci sarà l'allenamento di rifinitura in cui l'ex Porto scioglierà gli ultimi dubbi di formazione.

UN SOLO DUBBIO - In realtà, dovrebbe essere solo uno: chi sarà il centravanti titolare tra Luka Jovic e Santiago Gimenez? Al momento il serbo è in vantaggio sul messicano che è reduce dalla doppietta contro il Bologna in campionato. Per il resto si vedrà il "solito" Milan delle ultime partite: Maignan in porta, Tomori, Gabbia e Pavlovic in difesa, Jimenez, Fofana, Reijnders e Theo Hernandez in mezzo al campo, mentre in attacco ci saranno Pulisic e Leao insieme ad uno tra Jovic e Gimenez.