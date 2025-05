Serie A, la classifica: Milan sulla carta in corsa per la Champions, dista 4 punti

Il successo sulla Roma porta l’Atalanta a staccare, con due giornate di anticipo, il pass ufficiale per la prossima edizione della Champions League. I nerazzurri salgono infatti a 71 punti, -6 dall’Inter che però non possono raggiungere in virtù degli scontri diretti in svantaggio.

I giallorossi di Claudio Ranieri non approfittano della giornata senza vittorie delle rivali per l’accesso all’Europa che conta. La Roma resta infatti dietro a Juventus e Lazio in graduatoria: al momento, in virtù del vantaggio negli scontri diretti con i biancocelesti, ad andare in Champions sarebbero i bianconeri di Igor Tudor. Ma mancano ancora 180 minuti di campionato. Il Milan sulla carta rientra in pista anche se - oltre a vincere entrambe le ultime due gare, di cui la prossima all'Olimpico contro la Roma - deve sperare in una serie di incastri fortunati. I rossoneri sono a -3 dai gillorossi sesti e a -4 dal tandem Juve e Lazio, rispettivamente quarta e quinta.

Si riportano di seguito i risultati definitivi della 36esima giornata di Serie A:

09/05/2025 Venerdì 20.45 Milan-Bologna 3-1

10/05/2025 Sabato 15.00 Como-Cagliari 3-1

10/05/2025 Sabato 18.00 Lazio-Juventus 1-1

10/05/2025 Sabato 20.45 Empoli-Parma 2-1

11/05/2025 Domenica 12.30 Udinese-Monza 1-2

11/05/2025 Domenica 15.00 Hellas Verona-Lecce 1-1

11/05/2025 Domenica 18.00 Torino-Inter 0-2

11/05/2025 Domenica 20.45 Napoli-Genoa 2-2

12/05/2025 Lunedì 18.30 Venezia-Fiorentina 2-1

12/05/2025 Lunedì 20.45 Atalanta-Roma 2-1

La classifica aggiornata di Serie A

Napoli 78 punti

Inter 77

Atalanta 71

Juventus 64

Lazio 64

Roma 63

Bologna 62

Milan 60

Fiorentina 59

Como 48

Torino 44

Udinese 44

Genoa 40

Cagliari 33

Hellas Verona 33

Parma 32

Venezia 29

Empoli 28

Lecce 28

Monza 18