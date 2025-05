MN - Simonelli: "Un incontro emozionante con un discorso toccante del presidente Mattarella"

vedi letture

Si è concluso l'incontro odierno al Quirinale fra il presidente Sergio Mattarella e le ampie delegazioni di Milan e Bologna, squadre che stasera saranno protagoniste della finale di Coppa Italia. All'uscita dal colle entrambi i gruppi squadra sono apparsi sereni e ben disposti al dialogo, con membri delle diverse compagini immortalati in discussioni amichevoli. Fra questi, Ibrahimovic col connazionale Holm, così come Emerson Royal a colloquio con Juan Miranda, entrambi ex Betis e Barcellona.

Al termine dell'incontro, poi, parola al presidente del Coni Giovanni Malagò: "Il presidente è stato come sempre eccezionale, un discorso emozionante e pieno di valori. Le due squadre le ho viste benissimo", ha detto ai cronisti presenti.

Quindi è stato il turno di Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A: "Un incontro emozionante con un discorso toccante del presidente, che al di là dell'impegno che metteranno per vincere ha richiamato le squadre al rispetto e al fair play essendo esempi per i giovani. E' questo il messaggio uscito oggi dal Quirinale", ha chiosato il numero uno della Lega. I prossimi appuntamenti sono previsti nel pomeriggio, con le due squadre che scenderanno in campo per le rispettive rifiniture mentre allenatori e capitani si presenteranno nella sala stampa dell'Olimpico per le rispettive conferenze stampa.