MN - Albertini: "Sarà una bella finale. Conterà quale Milan vedremo, quest'anno ne abbiamo visti molti"

Albertini: "Sarà una bella finale. Conterà quale Milan vedremo, quest'anno ne abbiamo visti molti"

Conto alla rovescia per Milan-Bologna, finale di Coppa Italia. Un trofeo che ai rossoneri manca da 22 anni, uno dei pochissimi che Demetrio Albertini non ha mai vinto con il Diavolo nella sua lunghissima militanza in rossonero. Di seguito un estratto delle sue parole, in esclusiva per MilanNews.it.

Demetrio Albertini, che finale dobbiamo aspettarci?

"Credo che vedremo una bella finale, nel senso che il Milan nell'ultimo turno ha dimostrato di avere delle qualità. Ciò che è mancata in questa stagione è la continuità, ma nelle partite secche la squadra ha giocato molto bene, Il Bologna ha fatto cose straordinarie superando la stagione dell'anno scorso, con un discorso a livello sportivo".

Dove vede pendere l'ago della bilancia?

"In una finale contano poco i favori del pronostico. Ho vinto delle Champions da sfavorito e perso da favorito. Pertanto non conta chi è favorito, ma che Milan vedremo in campo. E quest'anno abbiamo visto molti Milan mentre il Bologna ha avuto bene o male un rendimento regolare".