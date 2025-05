Boban: "So che Maldini soffre per quello che sta succedendo al Milan. Se tornerà? Non gli dispiacerebbe, ma non mi sembra che ci siano le condizioni"

Intervenuto sul canale YouTube "Milan Hello" di Andrea Longoni, Zvonimir Boban, ex giocatore e dirigente rossonero, ha rilasciato queste dichiarazioni:

Senti mai Maldini, commentando quello che succede al Milan?

“Parliamo, sì. Soffre, so che soffre. È dura. Però ovviamente rimane sempre tanto tanto attaccato al Milan, è nato da vero Milanista. Io ci sono diventato, voi che ci siete nati è tutta un’altra cosa e me ne rendo conto perché io sono della Dinamo Zagabria dal primo giorno. Seppur io ami e rispetti tanto il Milan i simboli e le bandiere sono altri. Paolo sente tutto questo, ha dato tutta la vita per il Milan. L’altro giorno gli ho detto che alla fine deve essere felice, alla fine dei conti, che torni o che non torni - chi lo sa, a lui un po’ non dispiacerebbe (sorride, ndr). Gli anni arrivano per tutti ma lui sarebbe ancora abbastanza fresco - lui ha comunque completato la sua storia al Milan. Da giocatore non ne parliamo, ma adesso anche da dirigente. E ora la gente gliel’ha riconosciuto ma all’inizio è stato un disastro. Per lui, per me, per tutti”.

Mi seguivi già quando parlavo della possibilità di un ritorno con gli arabi?

“Non eri così importante al tempo ma qualche video l’ho visto sì… Non mi ricordo benissimo…”.

Tornerà Paolo? È il sogno dei tifosi:

“Prima abbiamo parlato, sarebbe pronto sempre a ridarsi nella maniera più assoluta al Milan come ha fatto sempre come da giocatore o da dirigente. Se succederà non lo so, non ho la minima idea. Non ho la minima idea. Sinceramente se mi avesse detto una cosa del genere non te l’avrei svelata qua. Ma non mi sembra che ci siano delle situazioni… Ecco”.

E tu tornerai mai al Milan?

“Non tornerò mai più al Milan. Amerò sempre il Milan. La mia ultima stazione calcistica è la Dinamo Zagabria, dopo questa esperienza non lavorerò più nel calcio, duri quanto duri. Ho abbastanza le idee chiare di quello che voglio fare. È un po’ un cerchio che si chiude. Mio padre ha fatto il rappresentante della Dinamo Zagabria in un piccolo posto dove sono tutti dell’Hajduk Spalato. È come se tu nascessi milanista in un posto in cui sono tutti interisti. Giuro per dare un’idea. Sono cresciuto così, poi a 13 anni vado in una scuola calcio della Dinamo Zagabria dove gioco con mio fratello, viviamo nelle vecchie baracche dove vivevano i giovani. Poi a 15 anni e mezzo sono in prima squadra, a 18 capitano… Sono nato nel blu, tutto il mio scorrere è nel blu e finirò nel blu. Voi siete nati nel rossonero, vivrete nel rossonero e finirete nel rossonero. Per me questa è la Dinamo Zagabria. Il Milan lo amo tantissimo e lo rispetto tantissimo, ha una classe, ha qualcosa di diverso rispetto a tutte le altre società al mondo. Un po’ il Barcellona ha qualcosa, ma non questa classe. Nessun’altra società al mondo ha questa classe che ha il Milan”.