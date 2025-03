CEO Tether: "Una Juve senza Agnelli? Anche il Milan non è più di Berlusconi..."

Paolo Ardoino, CEO di Tether, in una lunga intervista a Tuttosport ha spiegato i piani dell'azienda, da poco azionista di minoranza della Juventus, per il rilancio del club. Può esistere una Juve senza la famiglia Agnelli? "Sicuramente la famiglia Agnelli è parte della storia della Juventus. Dipende. La domanda forse va fatta un po’ più a loro. Alla fine anche il Milan di Berlusconi poi non è più stato il Milan di Berlusconi".

E non è andata proprio benissimo…

"Beh, vero. Però bisogna sempre fare quello che è meglio per la società. La proprietà deve decidere qual è la strategia, cioè loro devono veramente pensare se vogliono continuare a sostenere la squadra e dimostrarlo con i fatti oppure vogliono cercare comunque un partner che li possa aiutare. Noi ci siamo in qualunque modo, ripeto, siamo qua per lungo termine e pensiamo di poter aiutare, pensiamo di poter far bene. Quindi sta a loro decidere in che misura e cosa fare alla fine".