Champions, i risultati dei preliminari: bene il Bodo Glimt dell'ex rossonero Hauge

Oggi erano in programma tre partite del penultimo preliminare di andata di Champions League, che si sono concluse senza grosse sorprese. Ok lo Slavia Praga, che ha battuto 3-1 l'Union SG, così come lo Slovan Bratislava, che ha avuto la meglio con il punteggio di 2-0 sull'Apoel Nicosia. Infine successo in trasferta per 1-0 del Bodo/Glimt contro lo Jagiellonia. Di seguito i risultati e i marcatori:

Slavia Praga (Repubblica Ceca) - Union SG (Belgio) 3-1: 19' Chory (S), 41' Chory (S), 57' Dorley (S), 73' Buzek aut. (U)

Slovan Bratislava (Slovacchia) - Apoel Nicosia (Cipro) 2-0: 74' Petrovic aut., 93' Mak

Jagiellonia (Polonia) - Bodo/Glimt (Norvegia) 0-1: 58' Dieguez aut.