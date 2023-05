Champions League, Inter-Milan: probabili formazioni, dove vederla in tv e statistiche

Due sconfitte consecutive tra Champions e Serie A per il Milan, ma ora c'è uno 0-2 da rimontare per raggiungere Istanbul. Qui, tutte le info sull'Euroderby.

Un momento difficile, mentalmente e tecnicamente parlando, per il Milan di Stefano Pioli che arriva al ritorno della semifinale di Champions League nel peggiore dei modi. Due sconfitte in quattro giorni - all'andata contro l'Inter in coppa e con lo Spezia in campionato - che racchiudono il pessimo momento dei rossoneri. Ma il supporto dell'ambiente c'è: nella giornata di domenica, infatti, i tifosi del Diavolo hanno caricato la squadra in quel di Milanello. "Perché noi ci crediamo": è questo il motto che la Curva Sud ha cantato a squarciagola fuori dai cancelli del centro sportivo di Carnago. Ma a breve parlerà il campo e ci sarà da rimontare un pesante 0-2 per poter raggiungere quel sogno chiamato Istanbul. Di seguito, tutte le informazioni più importanti in avvicinamento a Inter-Milan:

- Dove vedere Inter-Milan in tv e sul web

- Le probabili formazioni di Inter-Milan

- La designazione arbitrale di Inter-Milan

- I precedenti in Champions League tra Inter e Milan

- Il programma delle semifinali di Champions League

DOVE VEDERE INTER-MILAN IN TV E SUL WEB

Inter-Milan, gara valida per il ritorno delle semifinali di Champions League, si disputerà martedì 16 maggio alle ore 21:00 e verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5. Su Infinity la possibilità di seguirla attraverso l'app dedicata oppure sul sito web mediasetplay.mediaset.it/. La partita verrà trasmessa in diretta anche da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport 4K (numero 213). Inoltre si potrà seguire la partita anche in diretta streaming con Sky Go - su pc, notebook e su smartphone e tablet -, su Now TV e anche in live testuale su MilanNews.it.

Fischio d'inizio: ore 21

Stadio: Giuseppe Meazza (Mi)

Tv: Canale 5, Infinity e Sky Sport

Live web: MilanNews.it

INTER-MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nonostante la doppietta contro il Sassuolo e l'ottimo momento psico-fisico, Romelu Lukaku dovrebbe partire dalla panchina, con Edin Dzeko che andrà quindi ad affiancare Lautaro Martinez. In porta tornerà André Onana, difesa composta da Matteo Darmian e Alessandro Bastoni ai lati di Francesco Acerbi, Denzel Dumfries e Federico Dimarco sulle fasce con Hakan Calhanoglu regista e Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan mezzali. Un secondo dubbio di Simone Inzaghi, dopo quello d'attacco, è legato alla presenza dal 1' minuto di Marcelo Brozovic, ma al momento il turco è in vantaggio sul centrocampista croato.

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All.: Simone Inzaghi.-

Ballottaggi: Dzeko-Lukaku, Calhanoglu-Brozovic

Indisponibili: Correa, Skriniar

Squalificati: nessuno

• Clicca qui per restare aggiornato sulla probabile formazione del Milan di Stefano Pioli

Servirà una partita pressocché perfetta nonostante le numerose assenze, Ismael Bennacer in primis. Stefano Pioli però dovrebbe ritrovare Rafael Leao: il portoghese domenica si è allenato in gruppo tranne che per la partitella finale e c'è grande ottimismo per il suo recupero. Lunedì sera, dopo l'allenamento del pomeriggio, si avrà qualche certezza in più. Per il resto la formazione è praticamente fatta: Mike Maignan tra i pali, Davide Calabria e Theo Hernandez come terzini, Malick Thiaw prende il posto di Simon Kjaer di fianco a Fikayo Tomori. A centrocampo dovrebbe recuperare Rade Krunic, così come in avanti dovrebbe farcela anche Junior Messias: è aperto il ballottaggio con Alexis Saelemaekers. Inamovibile Sandro Tonali. Completano poi la trequarti Brahim Diaz e Rafael Leao, alle spalle di Olivier Giroud unica punta.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. All.: Stefano Pioli.

Ballottaggi: Saelemaekers-Messias

Indisponibili: Bennacer, Florenzi

Squalificati: nessuno

INTER-MILAN, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Questa la designazione completa per la semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Milan:

Arbitro: Clément Turpin (Francia)

Assistente 1: Nicolas Danos (Francia)

Assistente 2: Benjamin Pages (Francia)

IV Uomo: Stéphanie Frappart (Francia)

Var: Jérôme Brisard (Francia)

AVar: Benoît Millot (Francia)

CHAMPIONS LEAGUE, INTER-MILAN: I PRECEDENTI

La prossima partita tra Milan e Inter sarà la sfida numero 248 in tutte le competizioni, la sesta in Champions League e la numero tre in casa nerazzurra. Finora il bilancio delle cinque sfide giocate ha visto il Milan vincere per due volte - entrambe nel 2005, ma una delle quali a tavolino - due pareggi - entrambi nel 2003 (anno in cui il Milan sollevò la quinta Champions League della sua storia a Manchester contro la Juventus) - e una sconfitta - lo 0-2 dell'andata.