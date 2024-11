Chi al posto di Morata? L'annuncio a sorpresa di Fonseca: "Domani gioca Camarda titolare"

Alvaro Morata non sarà a disposizione domani contro il Cagliari. Ad annunciarlo è stato Paulo Fonseca in conferenza stampa: "È stata una situazione strana. Ha avuto uno scontro con Pavlovic. In un primo momento non pensavo fosse un problema come questo. Sta bene, ma non è pronto e non può giocare domani".

Chi giocherà quindi al suo posto contro il Cagliari? La risposta l'ha data lo stesso tecnico rossonero: "Posso dirtelo subito perché tanto dopo mezz'ora lo saprete (ride, ndr). Domani giocherà Camarda".