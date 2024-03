Chiarugi: "Il Milan può consolidare il secondo posto. Ha passato un momento difficile, ma sta lavorando bene"

L'ex attaccante di Fiorentina e Milan, Luciano Chiarugi, è intervenuto Radio FirenzeViolaper commentare il momento difficile che sta vivendo la squadra viola: "Speriamo davvero che i giocatori siano bravi a esaudire i desideri della società in questi giorni così complicati. Mi auguro che la squadra sia conscia che fare uno scatto adesso sia nell'interesse di tutti. Sappiamo bene che il popolo viola in queste occasioni riesce a dare il meglio e si unisce per rispondere positivamente alle difficoltà".

Cosa le fa paura di questo Milan?

"Il Milan può consolidare un meritato secondo posto. Ha passato un momento difficile, ma sta lavorando. Pioli è sempre stato un allenatore equilibrato coi suoi giocatori. Mancherà Theo Hernandez ma ci sono tanti altri ragazzi che vorranno mettersi in evidenza, quindi la Fiorentina dovrà stare attenta".