Capello scettico sui tecnici stranieri: "Chi ha vinto in Italia? Si guarda fuori e in casa abbiamo Motta e Gasperini..."

Sia Milan che Juventus si trovano davanti a un bivio al termine di questa stagione che riguarda il futuro della propria panchina. Se per quanto riguarda i rossoneri sembra ormai certo l'addio di Stefano Pioli e la ricerca di una nuova guida tecnica, per i bianconeri ancora non è chiaro se si farà un passo oltre Max Allegri un anno prima rispetto alla fine del suo contratto oppure se si deciderà di cambiare subito. Da questo spunto è partita l'intervista della Gazzetta dello Sport al doppio ex Fabio Capello che ha fornito una sua visione sulla ricerca di un nuovo tecnico in Italia.

Le parole di Fabio Capello sui tecnici stranieri: "Chi è arrivato da fuori a vincere in Italia? Liedholm, Boskov, Eriksson: pochi esempi e ormai datati. Dal 2000 solo Mourinho. Qualcosa vorrà pur dire. Si guarda fuori quando in casa abbiamo Thiago Motta che è pronto per le big. Lo stesso Gasperini: non è un anno che balla, sono anni che lo fa. E ogni volta riesce a dare qualcosa in più alla squadra, si rinnova costantemente riuscendo a essere sempre competitivo. Per la capacità che ha meriterebbe qualsiasi panchina importante".